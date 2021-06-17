شكرا لقرائتكم خبر عن ليه مصنعيات الذهب تختلف بشكل كبير من قطعة لأخرى.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاوت كبير في سعر مصنعيات الذهب في السوق المصري، وذلك أثناء عملية البيع والشراء تجد جرام ذات مصنعية اقل واخر بمصنعية مرتفعة جدا، وفيما يلي نوضح أسباب هذا التفاوت وأبرز المعلومات عن مصنعيات الذهب.

- أسعار مصنعيات الذهب في مصر تختلف حسب اسماء الشركات المصنعة والمنتجة.

-سعر المصنعية يتحدد وفق "الشغل" في كل قطعة ذهبية.

- مصنعيات بعض الشركات والماركات الشهيرة تصل إلى 250 جنيها في الجرام.

- بعض المنتجين يضعون سعرا ثابتا للقطعة الذهبية بمصنعيات خيالية.

- الشغل الشعبي يكون ذات مصنعيات قليلة وقد تسجل 20 جنيها

- السوق يجمع كافة الأصناف والمصنعيات، والمستهلك هو صاحب القرار النهائي.