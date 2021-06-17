شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة المصرية في تهيئة المناخ للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ليؤدى دوره فى التنمية، عبر ثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتدشين بيئة مناسبة للاستثمارات الخارجية، ومن بين الدول التي سجلت ارتفاعاً في استثماراتها بمصر هي المملكة العربية السعودية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الاستثمارات بين مصر والسعودية

- بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية.

- ارتفعت قيمة المشروعات السعودية بمصر إلي 30 مليار دولار بما في ذلك الاستثمارات البترولية.

-ارتفاع تملك الأصول العقارية للمستثمرين من المملكة العربية السعودية

- تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع.

- استثمارات مصر تتجاوز 2.5 مليار دولار بالمملكة.

- 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% في السعودية بما تجاوز 1,1 مليار دولار.

ارتفاع التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 5.5 مليار دولار.

وكانت اللجنة المصرية السعودية انعقدت هذا الأسبوع بحضور وفد من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وجري تنظيم لقاءات عدة لمجلس الأعمال المصري السعودي وكذلك لقاء بين الوفد السعودي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة لبحث زيادة الاستثمارات السعودية بمصر.