شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت نمو 1.6% مقابل انكماش 1.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي نمو 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمو 2.4% مقابل انكماش 0.8% والتي عدلت من انكماش 0.9% في القراءة السنوية السابق للربع الرابع، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.9%.