شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 10.30، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.02 نقطة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن تستمر الإشارات السلبية تتوارد من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات الدعم 10.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 10.64.