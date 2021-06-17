شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم المتطورة (2120) من مكاسبه بارتفاع جديد لليوم الثاني على التوالي، ليهاجم السهم بهذا الصعود مستوى المقاومة الحالي 56.80، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.19% بما يعادل 2.80 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 56.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 62.00.