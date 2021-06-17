شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعاود انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تبوك الزراعية (6040) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 46.45، طيلة ثبات الدعم 38.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 44.05.