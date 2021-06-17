شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستكمل السهم طريقه الجانبي وسط تداولاته بنطاق ضيق في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك تستمر الإشارات السلبية تتوارد من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.84 ومستوى المقاومة 20.60.