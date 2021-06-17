شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يظل مستقراً بدون تغيير – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، جاء إغلاق السهم نتيجة ثبات مستوى الدعم الحالي 35.30، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 35.30، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.15 ومستوى المقاومة 35.60.