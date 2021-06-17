شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مدينة المعرفة (4310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.35% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.04.