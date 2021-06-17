شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم النقل الجماعي (4040) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل -0.25 نقطة، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كآخر مرحلة يحاول السهم من خلالها اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع.

لهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 25.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 27.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.45 ومستوى المقاومة 27.15.