شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.41% بما يعادل 0.06 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.24 ومستوى المقاومة 14.82.