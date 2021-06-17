شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استمرار هذا الصعود، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.41% ليخسر السهم نحو 45 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.10، ليستهدف مستوى المقاومة 35.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.60 ومستوى المقاومة 34.30.