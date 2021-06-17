شكرا لقرائتكم خبر عن الأصيل يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثوب الأصيل (4012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 30 هللة، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 82.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 75.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.10 ومستوى المقاومة 82.00.