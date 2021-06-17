شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون دولار واردات مصر من الأبقار الحية فى شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات حكومية، إن الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية ارتفعت في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 17 مليون و282 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو مليون و584 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون و698 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الأبقار الحية جاءت ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و126 مليون دولار، في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و237 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 111 مليون و244 ألف دولار.

ومن أبرز الواردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلغت قيمتها 249 مليون و674 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 227 مليون و681 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 21 مليون و993 ألف دولار، يليها واردات الفول العريض وبلغت قيمتها 26 مليون و532 ألف دولار، مقابل 50 مليون و637 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 24 مليون و105 ألف دولار، إلى جانب الواردات المصرية من الزيوت المكررة بقيمة بلغت 80 مليون و738 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 96 مليون و269 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 15 مليون و531 ألف دولار.