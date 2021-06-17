لا تأثير لقرار مجلس الوزراء بالدمج بين التأمينات والتقاعد على آلية ومواعيد صرف المستحقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أنه لا تأثير لقرار مجلس الوزراء بالدمج بين المؤسستين، على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية والمعاشات التقاعدية أو توريد الاشتراكات، أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان أن قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وذكر أن قرار الدمج يأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي، كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاما تكافليا يعزز الحماية الاجتماعية.

ولفت الجدعان إلى أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

في ذات السياق أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج يأتي للاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تتعلق بدمج المؤسستين:

المتقاعد

هل هناك أي تغيير أو تأثير على عملية صرف المعاش التقاعدي لمتقاعدي القطاع العام؟

لا يوجد تغيير أو تأثير على صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام.​

هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين؟

​لا يوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.

هل هناك تغيير في مواعيد صرف المعاش التقاعدي؟

​قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين. ​

هل سيتم تغيير طريقة الاستقطاع من المعاش التقاعدي للجهات الحكومية مثل: (بنك التنمية الاجتماعية... إلخ)؟

​لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية. ​

أحصل حاليا على معاش تقاعد من التقاعد وأعمل في القطاع الخاص، هل سينقطع معاشي؟

​قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية. ​

أحصل حاليا على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟

​قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.​

هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

​قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية. ​

هل ما زالت وثيقة التعريف بالمعاش معتمدة ومقبولة؟

​نعم، كافة التعاريف الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة.

هل ما زالت بطاقة التقاعد (المطبوعة والالكترونية) الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة؟

​نعم، البطاقة التقاعدية بنوعيها معتمدة ومقبولة ونحث على الاستفادة منها عبر برنامج تقدير. ​

هل ستتأثر مستحقات نهاية الخدمة؟

​لا علاقة لقرار دمج المؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة

المستفيد

أحصل حاليا على معاش تقاعد من التقاعد وأعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

​قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.​

هل هناك تغيير في مواعيد صرف المعاش التقاعدي؟

​قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية.​

هل هناك أي تغيير أو تأثير على عملية صرف المستحقات التقاعدية؟

​قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المستحقات التقاعدية.​

هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الأسرة الذين يستلمون معاشا حاليا من الجهتين؟

​الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين. ​

هل ما زالت وثيقة التعريف بالمعاش معتمدة ومقبولة؟

​نعم، كافة التعاريف الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة.​

هل ما زالت بطاقة التقاعد (المطبوعة والالكترونية) الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة؟

​نعم، البطاقة التقاعدية بنوعيها معتمدة ومقبولة ونحث على الاستفادة منها عبر برنامج تقدير.​

المشتركون على رأس العمل

هل هناك تغيير على آلية التقديم على التقاعد؟

​قرار الدمج لا يغير ولا يؤثر على آلية التقديم على التقاعد. ​

الخاضعون لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟

​سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.​

هل هناك تغيير في إجراءات التقديم على ضم الخدمات (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) بين المؤسستين؟

​لا يؤثر الدمج على إجراءات التقديم لضم الخدمات ونحث العملاء على الاستفادة من الخدمات الالكترونية للمؤسستين. ​

هل هناك تغيير في إجراءات العدول عن ضم الخدمات (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) بين المؤسستين؟

​لا يؤثر الدمج على إجراءات العدول عن ضم الخدمات ونحث العملاء على الاستفادة من الخدمات الالكترونية للمؤسستين.​

هل عملية الدمج تؤثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

​لا يؤثر الدمج على سير المعاملات الحالية لدى المؤسستين. ​

هل سيكون هناك تأثير على الموظف الحالي في القطاع العام؟

​قرار الدمج لا يؤثر على الموظف، سواء كان موظفا بالقطاع العام أو القطاع الخاص.​

هل يحق للمشتركين في التقاعد الاستفادة من برنامج ساند؟

​لا، برنامج ساند مقتصر على المشتركين السعوديين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية فقط. ​

هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

​لا يوجد تغيير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد. ​

هل سيكون هناك أي تغيير أو تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المكبر؟

​قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر. ​

هل هناك تغيير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

​لا يوجد تغيير على ما سيتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام. ​

كيف يتم حساب معاشي التقاعدي لو تقاعدت من نظام التقاعد؟

​يحسب المعاش بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير. ​

هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

​شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين. ​

هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

​سن التقاعد النظامية لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين. ​

هل هناك تأثير على نظام مد الحماية التأمينية؟

​نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين. ​

الجهات

هل سيتم تغيير نسب الاشتراكات؟

​نسب الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين. ​

هل هناك تأثير أو تغيير في آلية توريد الاشتراكات؟

​آلية سداد وتوريد الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

جميع العملاء

هل هناك تأثير على الخدمات الالكترونية والمقدمة لعملاء المؤسستين؟

​تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمات الالكترونية لعملاء المؤسستين مستمر دون تغيير. ​

هل هناك تغيير في حالة احتياجي لمراجعة المؤسسة/ مراكز الخدمة؟

​تقديم خدمات المؤسسة مستمر من خلال جميع قنواتها بما في ذلك مراكز الخدمة أو المركز الرئيس مع التأكيد على حجز موعد من خلال الخدمة المخصصة لذلك. ​

هل سيتم توحيد قنوات التواصل أو تغييرها؟

​قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير. ​

هل هناك تغيير في أوقات العمل (مراكز الخدمة/ قنوات التواصل)؟

​لا يوجد تغيير أو تأثير على أوقات أو ساعات العمل.​

هل علمية الدمج تتطلب أي إجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلا تحديث البيانات أو زيارة أحد مراكز الخدمة؟

​لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء. إلا أننا نؤكد على أهمية تحديث بيانات التواصل لدى المؤسسة لتمكينها من تزويد العملاء بأحدث العروض والمزايا والأخبار. ​

هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فرع التأمينات والعكس؟

​في الوقت الحالي ستستمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها، وسيتم النظر في توحيد مراكز الخدمة والفروع لاحقا.​

هل عملية الدمج تؤثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

​لا يؤثر الدمج على سير المعاملات الحالية لدى المؤسستين.​

هل سيتوقف برنامج تقدير؟

​برنامج تقدير مستمر بكافة مميزاته ومساراته (مزايا، تمويل، خبرة، فعاليات، المسؤولية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام) وفق الضوابط والأحكام دون تأثير أو تغيير. ​

هل سيتوقف برنامج مساكن؟

​برنامج مساكن مستمر دون تغيير أو تأثير وفق الضوابط والأحكام. ​