شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الإسكان يشهد الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأطول برج فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج فى أفريقيا، ضمن 20 برجا تنفذها الشركة الصينية، بالمنطقة المركزية للأعمال.

يبلغ طول البرج الأيقونى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 385 مترًا، ويتوسط البرج الجديد حي المال والأعمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم حى المال والأعمال منطقة أبراج تشمل نحو 12 برجا ومجمعا تجاريا وعدد 5 مباني سكنية وفندقين، وبالنسبة لأعمال المرافق فهي تجري على قدم وساق بالتوازى مع عملية تنفيذ الأبراج، فضلا عن أن أعمال الطرق تسرى بشكل منتظم ودورى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

من جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أن البرج الأكبر سيضم مجتمعا متكاملا يحتوى على كافة الخدمات الفندقية والترفيهية وشقق سكنية ومراكز تسويق عالمية وملاهى وأماكن للاستجمام وغيرها، موضحا أن البرج تم تصميمه على شكل مسلات فرعونية مصرية للترويج للحضارة الفرعونية، وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث، لافتا إلى أن البرجسيشمل أيضا مدينة طبية، ومجمعات تعليمية، وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.

وتبلغ مساحة حى المال والأعمال نحو مليون و710 آلاف م2، و يقع على مساحة 195 فدانا، ويضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج: مليون و15 ألف م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات: 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض: مليون و245 ألف م2، وإجمالى المساحة المبنية تحت الأرض: 465 ألف م2.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من أطول برج فى أفريقيا خلال عام ٢٠٢٢، وسيتم الانتهاء من كامل الأبراج فى منتصف العام نفسه.

وأوضح أن إجمالى استثمارات حى المال والأعمال تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

وأكد أن شركة" CSCEC " الصينية ـ وهي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج (CO2 ، وهو أحد الأبراج بالمشروع) بكمية 8,000 م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتقوم اليوم بالبدء في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18,000م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معياراً جديداً لمعدلات صب الخرسانة المسلحة، موضحا أن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.