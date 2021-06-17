شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 6928 نقطة، في ظل محاولته الوصول لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 7000 نقطة، خاصة مع استمرار الاداء الايجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6890 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,919 بينما مستوى المقاومة هو 6,942 نقطة