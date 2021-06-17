شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 10782 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10800 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,765 بينما مستوى المقاومة هو 10,800 نقطة