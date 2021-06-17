شكرا لقرائتكم خبر عن أصول (OSOUL) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 91.90 فلس مرتفعا بالمقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 100 فلس كمستوى اول ثم 108 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 86 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 89.6 وبين مستوى المقاومة هو 95.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد