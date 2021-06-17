شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 231 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 222 فلس كمستوى اول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 241فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 227.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 234.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط