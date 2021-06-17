شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 123 فلس، مخترقا خط الرقبة لنموذج الراس والكتفين والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى117 فلس،وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 127 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 121 فلس وبين مستوى المقاومة هو 124 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط