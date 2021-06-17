شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 301 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد اشارة سلبية، ومازال الاداء السلبي يسيطر على المؤشرات الفنية، حيث اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 260 فلس كمستوى اول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 265.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 320.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط