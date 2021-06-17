شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يخسر مكاسب الاثنين والثلاثاء -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 28.30 فلس، مع استمرار الاداء السلبي لمؤشر ماكد، حيث اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25.50 فلس في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 27.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط