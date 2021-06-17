شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 233فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 226 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 227فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 231.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 235.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط