شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق منخفضا امس الاربعاء عند مستوى 77.50 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 66 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 83 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 75.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 78.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط