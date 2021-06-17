شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا طيلة الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 510 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لخط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 505 فلس، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 500 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 505 وبين مستوى المقاومة هو 525 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد