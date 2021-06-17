شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 769 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 730 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 760 فلس وبين مستوى المقاومة هو 773 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط