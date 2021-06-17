الاقتصاد

شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 17-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط  البيعية خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 16.53 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 16.70 ريال، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 16ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.70 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.39 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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