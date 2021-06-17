شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاماً من الألقاب..راموس يودع ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، رحيل القائد سيرجيو راموس، بعد 16 عاماً مع الفريق، حصد خلالها 22 لقباً. وانتهى عقد راموس (35 عاماً) مع الفريق. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنه أخفق في التوصل إلى اتفاق بعد أن عرض عليه النادي عقداً لمدة عام، مع خفض راتبه بنسبة 10% وهو ما رفضه اللاعب.

وقال النادي في بيان إنه سيقيم، الخميس حفلاً لتكريم ووداع راموس، وبحضور وتقديم فلورنتينو بيريز رئيس النادي. وانتقل راموس إلى ريال مدريد من إشبيلية في 2005، مقابل 27 مليون يورو وقتها، وهو رقم قياسي لمدافع إسباني.

وخاض راموس 671 مباراة، وسجل 101 هدف، وارتدى شارة القيادة في 2015، بعد رحيل الحارس إيكر كاسياس. وطاردت الإصابات راموس في موسمه الأخير مع ريال مدريد الذي خرج فيه النادي خالي الوفاض من الألقاب، وهو ما تسبب في قرار لويس إنريكي مدرب إسبانيا استبعاد اللاعب من تشكيلة بطولة أوروبا.