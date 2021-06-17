شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوك عنصري» يتسبب في سحب ألمانيا فصيلة عسكرية من ليتوانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية،أنغريت كرامب-كارينباور، الأربعاء، أنها أعطت الأمر بسحب فصيلة عسكرية بأكملها متمركزة في ليتوانيا في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي، بعد اتهامات وجّهت لعناصرها بممارسات عنصرية.

وقالت كرامب-كارينباور، إن الفصيلة المؤلفة من 30 عنصراً سيتم سحبها «بمفعول فوري».وكتبت على «تويتر»، أنّ «سوء سلوك بعض الجنود في ليتوانيا صفعة في وجه كل من يخدمون أمن بلادنا يوماً بعد يوم في قوات الدفاع الفيدرالية الألمانية».

وأضافت: «أيّ جندي يُدَن سيعاقب بأقصى درجات الحزم».

وقالت متحدثة باسم الحكومة، إن الجنود سيعودون الى ألمانيا، الخميس، حيث لا تزال التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم جارية منذ الأسبوع الماضي.

وتعود الاتهامات إلى شهرإبريل/ نيسان الماضي، خلال مشاركة أفراد الفصيلة في حفل في أحد الفنادق، وفق ما كشفه موقع «دير شبيغل اونلاين» الإثنين.وذكر الموقع أن الجنود أنشدوا أغاني عنصرية، كما أنّ أحدهم حاول الاعتداء على آخر، بينما كان الأخير نائماً.وسبق وأمرت كرامب-كارينباور، العام الماضي، بحل قوة «كوماندوس» بعد الكشف عن أنّ بعض أعضائها يتعاطفون مع النازيين الجدد.