شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج أوسطياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تضافرت طاقات جامعة زايد مع مشروع «مينيرفا» المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار الأكاديمي، بعقد الشراكة لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم توقيع عقد شراكة «جامعة زايد × مينيرفا»، بحضور نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، إلى جانب بين نيلسون الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع «مينيرفا»، كما حضر الاجتماع و مراسم التوقيع أعضاء مجلس الجامعة.

يهدف البرنامج الريادي إلى تزويد الطلبة بالمهارات المواكبة للعصر، بناء على مقرر أكاديمي متداخل المناهج ومتقاطع السياقات من خلال ثلاثة تخصصات بكالوريوس متداخلة المناهج هي: تحوّل الأعمال، نُظم الحوسبة، والابتكار الاجتماعي، حيث ترتكز تخصصات البرنامج على التجاوب مع التحديات العالمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين.

وأكدت نورة الكعبي أهداف البرنامج بالقول: «تسعى جامعة زايد إلى لعب دور ريادي في تسخير طاقات التعليم وتمكين النمو الفكري للارتقاء بالمجتمعات، وهذا ما دفعنا إلى عقد الشراكة مع مينيرفا لخلق فرص جديدة وواعدة لاكتساب مهارات المعرفة، فالتحديات الجديدة التي يطرحها تنامي متطلبات المجتمع القائم على المعرفة تستدعي منا ابتكار أساليب جديدة لإيجاد الحلول المناسبة. ومن هنا أطلقنا «جامعة زايد × مينيرفا» لإعداد جيل جديد من العقول المبدعة والمزود بالمهارات التطبيقية التي تمكنه من مواصلة النجاح في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب سد الفجوة ما بين نطاقي التعليم والعمل.»

من جهته قال الرئيس التنفيذي ومؤسس «مينيرفا» بين نيلسون: «يسرنا أن نحظى بجامعة زايد كشريك رائد في الشرق الأوسط، ففي سياق تطلع جامعة زايد والإمارات العربية المتحدة للمستقبل، سيضمن هذا البرنامج دعم تلك التطلعات بخريجيه من الطلبة المتميزين.»