شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لقاح «كيورفاك» الألماني ضد كورونا لا تتعدى 47 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «كيورفاك» الألمانية، الأربعاء، أن النتائج الأولية للقاحها المحتمل ضد فيروس «كوفيد-19» جاءت مخيبة للآمال، مع السلالات الجديدة المنتشرة من الوباء، بعدما أثبت أن فعاليته لا تتعدى 47 %.

وقالت الشركة الألمانية عبر بيان، إن نتائج الدراسة التي شارك فيها نحو 40 ألف متطوع من أوروبا وأمريكا اللاتينية أثبتت فاعلية 47% فحسب، وهي إحدى أقل المستويات المعلنة من الشركات المصنعة للقاحات ضد الفيروس، وفق ما نشرت صحيفة «نيورك تايمز» الأمريكية.

ورغم النتائج، يرى الرئيس التنفيذي للشركة «فرانز فيرنر هاس» أن «كيورفاك» ستنهي تجربتها، وتخطط للحصول على موافقة السلطات الصحية الأوروبية.

ويتوقع أن تعلن «كيورفاك» التقييم النهائي لنتائج الدراسة في غضون فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وقعت عقداً مع «كيورفاك» لشراء أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح إذ ثبتت فعاليته في مواجهة فيروس كورونا.