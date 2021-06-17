شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: موسكو تحمي القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

اتهم مسؤول أمريكي رفيع روسيا، الأربعاء، بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها، في مقابل توفير مساعدة «في مجالات تهم الحكومة».

وقال جون ديمرز، المكلّف قضايا الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية: «هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية». وأضاف: «لا تكتفي الحكومة الروسية بالتسامح معهم، بل تقف في طريق جهود السلطات الأمريكية لمكافحتهم»، وذلك خلال جلسة نقاش نظّمتها وكالة «سايبرسكوب».

واعتبر ديمرز أن روسيا والصين «تشيحان بنظرهما» عندما يعمل قراصنة إلكترونيون أنطلاقاً من أراضيهما طالما أن هؤلاء «لا يستهدفون روساً أو صينيين، وطالما يسخّرون وسائلهم وقدراتهم لمساعدة حكومتي هذين البلدين».واتّهم ديمرز روسيا بإعاقة عمل المحققين الأمريكيين وخاصة «جهود تسليم» الملاحقين.

وقال إنه في حال أوقف بلد ثالث قرصاناً إلكترونياً يلاحقه القضاء الأمريكي، وأطلق سراحه بكفالة «يحق لهذا الشخص أن يعود إلى روسيا».وأضاف أن موسكو يمكن أن تصدر مذكرات توقيف بحق أشخاص، وأن تطلب تسليمهم لها «من دون أي تهمة فعلية» لمجرد «التغطية على استعادتهم».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيبحث مسألة الأمن السيبراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة الأربعاء في جنيف، بعدما تعرّضت شركات أمريكية لسلسلة هجمات إلكترونية.