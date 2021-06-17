شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني يدحض وصف جونسون له بـ«الميؤوس منه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

رفض وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، الانتقادات التي طالت عمله في مواجهة وباء كوفيد، بعد نشر لقطات مصورة لمحادثات عبر «واتس آب» يصفه فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه «ميؤوس منه».

وهذه المحادثات نشرها على «تويتر» دومينيك كامينغز كبير مساعدي جونسون الذي ترك منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأمضى الأشهر الأخيرة يكيل الانتقادات لرئيس الوزراء وهانكوك معا.

وتضمنت المحادثات رسائل متبادلة بين كامينغز وجونسون يعود تاريخها للعام الماضي، عندما كانت بريطانيا تكافح الموجة الأولى.

وفي محادثة بعدما علق كامينغز على أن هانكوك ليس واثقاً أنه قادر على تحقيق هدف 10 آلاف اختبار لفيروس كورونا أسبوعياً في الموعد المحدد، أجاب رئيس الوزراء إنه «ميؤوس منه كلياً»..

وفي محادثة أخرى، ألقى جونسون باللوم على هانكوك في صعوبة حصول بريطانيا على أجهزة تنفس اصطناعي، قائلاً: «انه هانكوك. كان ميؤوسا منه».

وقال المتحدث باسم جونسون، الأربعاء، إن رئيس الوزراء لديه ثقة كاملة بوزير الصحة المستهدف بالرسائل، لكنه امتنع عن التعليق عليها.وأضاف:«رئيس الوزراء عمل بشكل وثيق جداً مع هانكوك، وسيواصل القيام بذلك».

وعندما سئل هانكوك من صحافيين، إن كان «ميؤوساً منه» كما وصفه جونسون، أجاب من المقعد الخلفي لسيارته:«لا أعتقد ذلك».

وكان كامينغز السياسي المحنك الذي أدار الحملة المناهضة للاتحاد الأوروبي خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصف جونسون سابقاً في مجلس العموم بأنه «غير مؤهل للوظيفة».