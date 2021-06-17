شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتغلق على انخفاض عقب بيان الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وزادت خسائرها عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع من خلاله رفع الفائدة مرتين في عام 2023.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2022 عند 3.3% دون تغييرـ في حين رفع توقعاته للنمو في عام 2023 إلى 2.4% من 2.2%.



ويتوقع الفيدرالي ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه في قياس التضخم – بنسبة 3.4% في عام 2021 مقارنة بتوقعاته السابقة عند ارتفاع بنسبة 2.4%، كما رفع توقعاته للمؤشر إلى 2.1% و2.2% في عامي 2022 و2023.



أما معدل البطالة، فقد توقع البنك المركزي تسجيلها 4.5% في العام الجاري، لكنه خفض توقعاته بشأن المؤشر إلى 3.8% عام 2022 مقارنة بتقديراته السابقة عند 3.9%.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر تصاريح البناء في أمريكا هبط بنسبة % في مايو/أيار إلى 1.68 مليون تصريح.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% أو ما يعادل 3 سنتات وأغلق الخام عند 72.15 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق عند 74.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولارا وأقل سعر عند 73.9 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 34033 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34333 نقطة وأقل مستوى عند 34917 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 14039 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14129 نقطة وأقل مستوى عند 1390 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4223 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4251 نقطة وأقل مستوى عند 4202 نقطة.