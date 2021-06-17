شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تتوقع عودة الحياة في الدول المتقدمة إلى طبيعتها بنهاية عام 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للمستحضرات الطبية "ألبرت بورلا" إنه يتوقع عودة الحياة في الدول المتقدمة إلى طبيعتها بنهاية عام 2022 بعد تأثرها الشديد بتداعيات جائحة كورونا وما ارتبط بها من قيود إغلاق وإجراءات احترازية.



وأضاف "بورلا" في حديث لشبكة "سي إن بي سي" أنه بنهاية العام المقبل، سيكون العالم قد أنتج ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل حماية البشر من جائحة كورونا.



وأشار إلى أن الدول المتقدمة على وجه الخصوص ستسرع من إنتاج اللقاحات لتوزيعها على جميع مواطنيها، وهو ما سيحدث على الأرجح بنهاية عام 2022.



وأشاد "بورلا" بالتقدم السريع الذي حققته "فايزر" و"بيونتك" في تطوير وإنتاج لقاحهما المضاد لفيروس كورونا مشيرا إلى أن الشركتين أنتجتا مليار جرعة حتى الأسبوع الماضي وسط توقعات بإنتاج مليارات جرعة خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فايزر" في جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.7% إلى 39.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 39.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 39.2 دولار.