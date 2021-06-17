شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تنوي طرح خدمة للرعاية الصحية بالاشتراك المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" قلا عن مصادر مطلعة بأن شركة "آبل" الأمريكية للتكنولوجيا تخطط لإطلاق خدمة للرعاية الصحية مقابل اشتراك ورسوم مالية.



وأضافت المصادر أن صانعة "آيفون" و"آيباد" كانت تخطط لهذه الفكرة منذ عام 2016، لكنها أجلتها وتراجعت عن تنفيذها نظرا لتركيزها على طرح خدمات ومميزات صحية في ساعاتها الذكية.



وأرادت "آبل" هذه الفكرة استغلال البيانات التي تجمعها من مستخدمي ساعاتها الذكية من أجل تطوير خدمات رعاية صحية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بتوفير خدمات مرتبطة بالبيانات مثل دقات القلب ومستوى الأكسجين ومعدل التنفس وغيرها من المعلومات.



تجدر الإشارة إلى أن "آبل" استحوذت على مركز للرعاية الصحية قرب مقرها في كاليفورنيا من أجل تنفيذ فكرة الخدمات الصحية مقابل رسوم، وشكلت فريقا من الأطباء والمبرمجين والمصممين لتطويره.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" خلال جلسة يوم الأربعاء بنسبة 0.4% وأغلق عند 130.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 130.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 128.4 دولار.