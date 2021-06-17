شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار والقلق بشأن وتيرة الحصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن وتيرة حصاد محصول الشتاء في الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع بأن حصاد محصول الشتاء في البلاد مستمر على الرغم من أن الحصاد انتهى بنسبة 4% فقط بحلول يوم الأحد الماضي، وهو ما يعد دون متوسط الخمس سنوات المقدر بنسبة 15%.



هذا، وقد أعلنت السلطات الحكومية المصرية إلغاء عطاء دولي لشراء القمح دون الإفصاح عن السبب وراء هذه الخطوة، لكن تجارا أفادوا بأن ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات الشحن.



وكشفت الحكومة الجزائرية هي الأخرى عن إلغاء شحنة من القمح اشترتها من فرنسا بعد اكتشاف حيوانات ميتة داخلها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 6.62 دولار للبوشل، وسجل القمح أعلى سعر عند 6.72 دولار وأقل سعر عند 6.58 دولار.