شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2031، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في 2035.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي يستعرض خلالها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.