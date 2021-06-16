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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2031، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في 2035.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي يستعرض خلالها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار.