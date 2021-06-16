شكرا لقرائتكم خبر «واعد» يخطط لاحتضان 5 شركات خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) حاليا 10 شركات فيما يخطط لإضافة أربع إلى خمس شركات أخرى خلال الشهرين المقبلين، بحسب الرئيس التنفيذي لواعد وسيم بصراوي، مشيرا إلى أنه في وقت لاحق من هذا العام سيضيف المركز المزيد من الشركات عندما يوجه الدعوة لتقديم الطلبات في الخريف المقبل.

وأوضح بصراوي في حديث لـ»مكة» على هامش إطلاق رحلة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين في 6 مدن مختلفة، أمس، أن محفظة رأس المال الجريء لدى (واعد) تستثمر حاليا في 31 شركة بينما تعمل نحو 70 شركة على سداد القروض التي عليها.

وأكد أن جميع الشركات التي تتعامل مع واعد مقرها في السعودية، وأكثر من ثلثي شركات رأس المال الجريء مملوكة لمواطنين سعوديين، مبينا أن ذلك يتماشى مع رسالة المركز في تمكين جيل جديد من الشركات الناشئة السعودية التي تنمي وتنوع اقتصاد المملكة.

إصدار 12 قرضا

وحول تأثير جائحة كورونا على المركز وعلى الشركات المحتضنة والممولة، قال بصراوي «احتضننا 14 شركة افتراضيا العام الماضي وأصدرنا 12 قرضا بما يعادل ثلاثة أضعاف معدل عام 2019». وأضاف «قمنا بثمانية استثمارات في رأس المال الجريء، وارتفعت أحجام استثماراتنا بشكل كبير في الشركات بمحفظتنا».

وأشار إلى أن الجائحة أثرت على بعض الشركات خاصة العاملة في مجال الترفيه والضيافة، لكن في المقابل ازدهرت العديد من شركات التجارة الالكترونية، وشهدت زيادات كبيرة في الطلب من المستهلكين.

البحث عن الرواد

وأعلن (واعد) أمس، عن إطلاق جولة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين، وذلك في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين، في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجبيل وينبع، بهدف دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكارا مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل. وفتح (واعد) أمس، باب تقديم الطلبات لرواد الأعمال، وستتم دعوة مجموعة مختارة من المتأهلين للمشاركة في التصفيات النهائية في الجولة.

وذكر بصراوي أن جولة (واعد) تشمل عدد من المزايا والفوائد إلى جانب التعريف بمركز واعد وخدماته التي يقدمها، وتعد جهدا تكامليا مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

قطاعات مختلفة

وتركز الجولة التي تشمل 6 مدن مختلفة بالمملكة، على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات بدون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، فيما تتضمن الجولة سلسلة من الأنشطة والفعاليات، منها تحدي (شارك تانك) للشركات الناشئة، ومناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة.

وتدعم جولة (واعد) ما يصل إلى 100 مليون ريال لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائدا ماليا.

وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة مثل الاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال، وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض بدون ضمانات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.