شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير حقل «زاكوم» يعكس تركيز «أدنوك للحفر» على الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أسهمت شركة «أدنوك للحفر» على مدى ما يقرب من 50 عاماً في تمكين شركة بترول أبوظبي الوطنيةن «أدنوك»، من تعزيز وزيادة القيمة من موارد النفط والغاز في دولة الإمارات، بشكل موثوق وفعال لخدمة الوطن وأبنائه. وبصفتها أكبر شركة حفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، توفر الشركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات حفر وتهيئة آبار النفط والغاز لزبائنها وعملائها.

وقد نجحت الشركة مرة أخرى في 19 إبريل/ نيسان الماضي، بإثبات خبرتها الطويلة في مجال الحفر مع بدء الإنتاج الإضافي للنفط في مشروع تطوير حقل «زاكوم» الضخم لشركة «أدنوك البحرية»، ويُعتبر حقل «زاكوم»، بجزأيه العلوي والسفلي، موطناً لمكامن غنية من النفط، حيث يعد حقل «زاكوم العلوي» الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 900 ألف برميل من النفط يومياً، ثاني أكبر حقل نفط بحري في العالم.

تحدٍ جديد

بدأ المشروع عام 2019 مع تحدٍّ جديد وضعته «أدنوك البحرية» أمام «أدنوك للحفر» آنذاك، يتمثل في الوصول إلى المكمن النفطي في حقل «زاكوم السفلي» عن طريق الحفر في جزيرة اصطناعية موجودة في «زاكوم العلوي»، لتحقيق درجة أعلى من الكفاءة من خلال الجمع بين البنية التحتية للجزر الصناعية والمكامن في امتياز «زاكوم العلوي» وامتياز «زاكوم السفلي» اللذين كانت أعمال الاستكشاف فيهما تتم في ذلك الحين بصورة مستقلة، كل على حدة.

عبدالرحمن الصيعري

كان هذا هو التحدي الجريء الذي وضعته «أدنوك» أمام نائب رئيس أول للعمليات البحرية في «أدنوك للحفر»، حمد صالح الجنيبي، وعلى الرغم من أن مهندسي «أدنوك البحرية» كانوا وضعوا خططاً لهذا النهج غير المسبوق لكن السؤال كان: هل يمكن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد؟

كان حمد الجنيبي الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال لكونه مهندس بترول مخضرماً في أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بدأ عمله عام 1999 في «أدنوك البحرية» قبل أن ينتقل إلى «أدنوك للحفر»، وقد أثارت هذه الخطط الهندسية المبتكرة لتطوير حقل «زاكوم» اهتمامه.

يقول الجنيبي: «كنت أعلم أن ذلك ممكن، فقد كانت «أدنوك للحفر» في وضع يتيح لها قبول التحدي، حيث كان علينا استخدام تقنية الحفر الممتد ومفهوم الاختراق الأقصى للمكامن لتحسين إنتاجية الآبار لعملائنا».

أطول بئر

وبعد تسليم أكثر من 10000 بئر خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك آبار حطم بعضها أرقاماً قياسية، أثبتت «أدنوك للحفر» قدرتها على التعامل مع المشاريع الصعبة لعملائها، مثل قيامها مؤخراً بحفر أطول بئر في الشرق الأوسط بطول 43000 قدم؛ وقد قادت النتائج الملموسة لهذه النجاحات إلى تحقيق فوائد مباشرة للعملاء.

واختارت «أدنوك للحفر» إحدى الحفّارات المُسيّرة المتطورة الإحدى عشرة التابعة للشركة لاستخدامها في المشروع، الأمر الذي مكّنها من المناورة بسهولة على الجزر. وتم توجيه هذه الحفّارة عبر جهاز تحكم عن بعد، حيث قام نظام تنقل الحفارة بتحريكها إلى الموضع المطلوب «خطوة بخطوة» بدلاً من تفكيكها وتركيبها مجدداً، ما ساهم في توفير الوقت والجهد والكلفة. وقد قررت شركتا «أدنوك البحرية» و«أدنوك للحفر» وضع الحفارة للعمل على جزيرة الغلان، إحدى الجزر الصناعية في «زاكوم العلوي» التي أنشأتها «أدنوك»، حيث كانت الشركة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي رائدة في استخدام الجزر الصناعية على نطاق واسع للحد من الأثر البيئي لعمليات الحفر والإنتاج.

حمد الجنيبي خلال عمله

وتم حفر 5 آبار بأطوال مختلفة باتباع نظام الحفر الممتد لربط جزيرة الغلان بحوض «زاكوم السفلي» لتحسين استخلاص النفط. ولم تُحفر تلك الآبار عمودياً فحسب، بل جرى حفرها أفقياً أيضاً وعلى مسافات طويلة، للاستفادة من هذه الآبار في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز التزام «أدنوك» بالاستدامة من خلال تقليل البصمة البيئية للمشاريع.

ونتج عن قرار«أدنوك للحفر» بحفر الآبار باتباع أسلوب الحفر الممتد، تخفيض عدد الآبار البحرية التقليدية في مشروع تطوير حقل«زاكوم» بما لا يقل عن 15 بئراً، فضلاً عن تقليل البنية التحتية لخطوط الأنابيب في البحر.

وقد تم تسليم المشروع قبل الموعد المحدد، إذ كان من المقرر الانتهاء من الحفر في مشروع تطوير حقل «زاكوم» الضخم في خريف عام 2020، إلا أن العمل انتهى في شهر يوليو/ تموز، أي قبل 3 أشهر من الموعد المخطط له، والأهم من ذلك تم تسليم المشروع من دون أي حوادث أثرت في السلامة، أو إطالة مدة المشروع.

توفير الملايين

وبالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبد الرحمن عبدالله الصيعري، يشكّل هذا الإنجاز مثالاً واضحاً يعكس تحول الشركة إلى شركة متخصصة بخدمات الحفر المبتكرة ودور ذلك في تعزيز علاقاتها مع العملاء، وثقتهم بها.

ويقول الصيعري: نجاحنا يعني زيادة أرباح شركائنا وعملائنا، ونحن سعداء بمساهمة «أدنوك للحفر» في توفير ملايين الدراهم لمصلحة شركة «أدنوك البحرية». والآن بعد أن بتنا نقدم خدماتنا عبر سلسلة أعمال الحفر بأكملها، يمكن لنا أن نساهم في تحقيق قيمة أكبر لعملائنا، الأمر الذي يوضح دور «أدنوك للحفر» في تعزيز مكانة «أدنوك» كأحد منتجي النفط الأقل كلفة في العالم.

وبالنسبة إلى النائب الأول للرئيس حمد الجنيبي، يُعتبر مشروع تطوير حقل «زاكوم» الضخم مصدر فخر لفريق «أدنوك للحفر».

وبهذا الشأن يقول: «لقد استطعنا تحقيق أقصى قيمة لأدنوك وللوطن وفي الوقت ذاته إثبات إمكانية الحفر بأساليب مبتكرة وصديقة للبيئة».