شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة المصرية: نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، مضيفًا: "لو تحدثنا عن ادخار تراكمي تدريجي، فإن أسواق الأسهم ورأس المال من أكثر الأسواق التي تقدم عوائد على المدى الطويل".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC": "نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة.. فالبورصات تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيا، وهناك زيادة بنسبة 120% خلال الـ 3 أشهر الماضية".

وأشار إلى أن الادخار التدريجي من خلال صناديق الاستثمار، هو الأفضل، وخاصة من خلال صناديق يديرها محترفين يمتلكون التراخيص ولديهم الخبرة والمعرفة لمتابعة الاستثمارات.

وذكر أن الادخار التراكمي التدريجي، بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد.