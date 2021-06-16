شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حديد عز، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر للفنادق، المصرية لخدمات النقل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المهندس للتأمين. إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حديد عز، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر للفنادق، المصرية لخدمات النقل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المهندس للتأمين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ليسيكو مصر، مستشفى النزهة الدولي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر للألومنيوم، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية، العالمية للاستثمار والتنمية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

البورصة تربح 691 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه. البورصة تربح 691 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 436.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.37%، والعرب على 9.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 65 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 5.1 مليون سهم، 936.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 7507 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين 35 ألف سهم، 2609 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 900 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي مليون سهم، 3260 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 65 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 5.1 مليون سهم، 936.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 7507 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين 35 ألف سهم، 2609 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 900 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي مليون سهم، 3260 سهم، على التوالي.

كما اشترت شركة ابن سينا فارما، 250 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

شركات عزأعلن عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة عز الدخيلة، صافي مبيعات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 9.125 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.023 مليار جنيه مقابل صافي خسائر 1.079 مليار جنيه بنسبة نمو 195%. شركات عزأعلن عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة عز الدخيلة، صافي مبيعات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 9.125 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.023 مليار جنيه مقابل صافي خسائر 1.079 مليار جنيه بنسبة نمو 195%.

وحققت شركة حديد عز مبيعات بلغت 13.5 مليار جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 10.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2020، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 1.2 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.

وأعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، تحقيق مبيعات بلغت 323.93 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 251.38 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 129%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38.63 مليون جنيه مقارنة بـ5.55 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 696%.

بايونيرز أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة وذلك بغرض تقسيمها إلى 3 شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة، والذي خلص إلى أن صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 7.039 مليار جنيه، ويتم توزيعها إلى شركة الخدمات المالية (القاسمة) بمبلغ 253.4 مليون جنيه، والشركة العقارية (المنقسمة) بمبلغ 4.8 مليار جنيه، الشركة الصناعية (المنقسمة) بمبلغ 2.03 مليار جنيه.

أوضحت "بايونيرز"، أنه تم الاعتماد على أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لعملية تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (القاسمة)، ويكون غرضها الاشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر أورقا مالية اوفى زيادة رؤوس أموالها، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المنقسمة)، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة مجالات الاستثمار والتطوير العقارى والمقاولات، شركة جدوى للتنمية الصناعة (المنقسمة)، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة المجالات والأنشطة الصناعية.





ريكابأعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة 9.3 مليون سهم بسعر 3.86 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 35.9 مليون جنيه لتتراجع حصتها من 70.1%، إلى 68%.