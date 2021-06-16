شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم تحول الدولار نحو الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود قوي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب بيان الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2022 عند 3.3% دون تغييرـ في حين رفع توقعاته للنمو في عام 2023 إلى 2.4% من 2.2%.



ويتوقع الفيدرالي ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه في قياس التضخم – بنسبة 3.4% في عام 2021 مقارنة بتوقعاته السابقة عند ارتفاع بنسبة 2.4%، كما رفع توقعاته للمؤشر إلى 2.1% و2.2% في عامي 2022 و2023.



أما معدل البطالة، فقد توقع البنك المركزي تسجيلها 4.5% في العام الجاري، لكنه خفض توقعاته بشأن المؤشر إلى 3.8% عام 2022 مقارنة بتقديراته السابقة عند 3.9%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.81 دولار للأوقية.