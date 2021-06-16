شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم تدفع الجنيه الإسترليني للتراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أهرت استمرار صعود التضخم.



ومن شأن صعود التضخم احتمالية دفع بنك إنجلترا لاتخاذ قرارات لتغيير سياسته النقدية برفع معدل الفائدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 1.8% بعد صعود في القراءة السابقة بنسبة 1.5%.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في بريطانيا بنسبة 2% في مايو/أيار مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 1.5%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة بنسبة 1.1% كما ارتفع المؤشر للمخرجات بنسبة 0.5% في مايو/أيار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريي بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.4005، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4134 في حين سجل أقل سعر عند 1.4003.