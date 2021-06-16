شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي يتوقع رفع الفائدة مرتين في عام 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وفي بيانه الصادر اليوم، أكد الفيدرالي على أنها سيواصل مشترياته من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



وأشار البنك المركزي إلى أن هناك إشارات على تحسن وتيرة التوظيف، كما أن القطاعات التي كانت الأكثر تأثرا بجائحة كورونا تظهر تحسنا ملحوظا، ومن ثم، فإن توجهات الاقتصاد سوف تعتمد على مسار الجائحة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريي في عام 2022 عند 3.3% دون تغييرـ في حين رفع توقعاته للنمو في عام 2023 إلى 2.4% من 2.2%.



ويتوقع الفيدرالي ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه في قياس التضخم – بنسبة 3.4% في عام 2021 مقارنة بتوقعاته السابقة عند ارتفاع بنسبة 2.4%، كما رفع توقعاته للمؤشر إلى 2.1% و2.2% في عامي 2022 و2023.



أما معدل البطالة، فقد توقع البنك المركزي تسجيلها 4.5% في العام الجاري، لكنه خفض توقعاته بشأن المؤشر إلى 3.8% عام 2022 مقارنة بتقديراته السابقة عند 3.9%.