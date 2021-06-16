شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه رغم هبوط قوي في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلص الخام مكاسبه على الرغم من هبوط المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.4 مليون برميل إلى 466.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 8.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 72.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 74.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولارا وأقل سعر عند 73.9 دولار.