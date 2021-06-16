شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطيران المدني يطلع على تطبيق «الاحترازات» بمطار المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم الأربعاء، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير العمل والاطلاع عن كثب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة، رافقه في الجولة مساعد وزير النقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي.

وبدأت الزيارة التفقدية في صالات السفر الرئيسية بمناطق إنهاء إجراءات السفر، وتجول في صالات المغادرة والوصول الداخلية والدولية، كما اطلع على جاهزية منطقة الجوازات والجمارك وإدارة العمليات بالمطار، وعدداً من المواقع والمسارات الخاصة بإجراءات السفر.

بعد ذلك، استمع الدعيلج، إلى عرض مقدم من شركة طيبة لتشغيل المطارات مشغّل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن المرافق والخدمات المقدمة والإنجازات التي تمت في المطار.

وأكد الدعيلج، أهمية تكثيف الجهود لخدمة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم مع التقيد بتطبيق البروتوكولات الصحية التي حددتها الجهات المختصة، وأشاد بجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار وتظافر جهودهم وتكاملها لضمان تقديم أرقى الخدمات للمسافرين.