«الشروط.. التخصصات.. المستندات المطلوبة».. وزارة الزراعة تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات: لـ«جميع المؤهلات ودون مؤهل»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر بوابة الوظائف الحكومية، طلبه للعديد من الوظائف لجميع المؤهلات ودون مؤهل، عن طريق النقل أو الندب، على أن تتوافر الوظائف في عدد محافظات الجمهورية.

واستعرض موقع «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

33 مهندسا ميكانيكيا

- يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، و5 سنوات من الخبرة.

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات: الإسكندرية - النوبارية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - العريش - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الديوان العام.

97 أخصائيا زراعيا

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية لوظائف الزراعة والعلوم بمحافظات: الإسكندرية - مرسى مطروح - النوبارية -البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية -القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - العريش - الجيزة- الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان- الديوان العام.

- يشترط الحصول على بكالوريوس زراعة، و5 سنوات من الخبرة.

2 مهندس كهرباء

- يشترط الحصول على بكالوريوس هندسهة كهربائية، و5 سنوات من الخبرة.

10 أخصائي تشغيل حاسب آلي

- يشترط الحصول على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، و5 سنوات من الخبرة.

8 مهندسين مدنيين

- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة المدنية «كفر الشيخ - الديوان العام».

- يشترط الحصول على بكالوريوس بكالوريوس هندسة مدنية، و5 سنوات من الخبرة.

25 محاسبا

- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للشؤون المالية «الإسكندرية - مرسى مطروح - كفر الشيخ - الغربية - دمياط - بورسعيد - الجيزة - الديوان العام».

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة، و5 سنوات من الخبرة.

27 فنيا هندسيا

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - النوبارية - كفر الشيخ - الغربية - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد».

- يشترط الحصول على دبلوم صنايع، و5 سنوات من الخبرة.

100 سائق جرار

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - مرسى مطروح - النوبارية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان».

- يشترط الحصول على رخصة قيادة، و5 سنوات من الخبرة.

76 سائقا حفارا

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - مرسى مطروح - النوبارية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان».

- يشترط الحصول على رخصة قيادة، و5 سنوات من الخبرة.

37 سائق لودر

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان».

- يشترط الحصول على رخصة قيادة، و5 سنوات من الخبرة.

8 سائقين بلدوزر

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان».

- يشترط الحصول على رخصة قيادة، و5 سنوات من الخبرة.

77 سائق سيارة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية - النوبارية - البحيره- كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الديوان العام».

- يشترط الحصول على رخصة قيادة، و5 سنوات من الخبرة.

58 ميكانيكيا و58 ميكانيكي سيارات

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات «الاسكندريه - مرسى مطروح - النوبارية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - القليوبية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - العريش - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر».

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

3 ميكانيكي عفشة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات «النوبارية - كفر الشيخ - سوهاج».

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

30 كهربائي سيارات

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

149 عامل حراسة

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

13 حدادا

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

23 عامل كاوتش

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

17 سمكري سيارات

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

9 عمال دوكو

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

13 خراطا ولحاما

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

45 عامل خدمات

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة، والوظائف متاحة للذكور والإناث.

2 كهربائي مباني

- أن يكون المؤهل: محو الأمية، و5 سنوات من الخبرة.

1 صراف

- يشترط الحصول على دبلوم تجارة، و5 سنوات من الخبرة.

3 محامين

- يشترط الحصول على ليسانس حقوق، و5 سنوات من الخبرة.

24 كاتب شؤون عاملين

- يشترط الحصول على دبلوم تجارة، و5 سنوات من الخبرة.

12 فنيا زراعيا

- يشترط الحصول على دبلوم زراعة، و5 سنوات من الخبرة.

كيفية التقديم على الوظائف

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقر المنطقة بالمحافظة، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، وبيان آخر نموذج مرتب، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 21 يونيو الحالي.