شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حديد عز، رواد السياحة- رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر للفنادق، المصرية لخدمات النقل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المهندس للتأمين. إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حديد عز، رواد السياحة- رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر للفنادق، المصرية لخدمات النقل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المهندس للتأمين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ليسيكو مصر، مستشفى النزهة الدولي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر للألومنيوم، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية، العالمية للاستثمار والتنمية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

البورصة تربح 691 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه. البورصة تربح 691 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 436.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.37%، والعرب على 9.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 32.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.54%.

- حديد عز بسعر إغلاق 11.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.01%.

- العز الدخلية للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 365.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 12.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 64.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 25.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%.